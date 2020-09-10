Неудачный перекур... за падение ребенка с 6 этажа наказали горе-мать из Миасса

Женщина оставила малыша без присмотра.

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Мировой судья рассмотрел дело в отношении жительницы Миасса, чей двухлетний ребенок в июне этого года выпал из окна 6 этажа. Горе-мать ответила за причинение малышу тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Трагедия произошла 23 июня в районе 20:00. Ребенок залез на табурет, стоявший у открытого окна, затем на подоконник и выпал наружу. Мать малыша в этот момент курила в туалете. В суде также отметили, что в этот момент она была пьяна.

«Женщина вину в совершенном преступлении признала полном объеме. Судом ей назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Ребенок в тот день получил многочисленные травмы, но, к счастью, остался жив.