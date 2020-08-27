У пьяной матери ребенок выпал с шестого этажа в Челябинской области

Нерадивого родителя теперь ждет суд.

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В Челябинской области в суд направили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» в отношении местной жительницы. Расследование уголовного дела завершили сотрудники СУ СК РФ по Челябинской области.

Женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, оставила без присмотра своего двухлетнего сына. Ребенок выпал из окна шестого этажа жилого дома, получив при этом серьезные травмы. В больнице у мальчика диагностировали переломы и разрывы внутренних органов.

«В лечебном учреждении мальчику была оказана неотложная помощь, в настоящее время он проходит восстановительные процедуры. Следователем СК незамедлительно в органы социальной защиты направлена информация для принятия мер по обеспечению безопасности ребенка», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

Материалы уголовного дела были направлены следствием для рассмотрения в суде.