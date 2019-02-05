/ «Вел асоциальный образ жизни». В МЧС рассказали подробности пожара в миасской квартире

Пострадавший с ожогами был доставлен в траматологию.

В ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали подробности пожара, который произошел вчера, 4 февраля, в Миассе на улице Молодежной. На 4-м этаже загорелась квартира. К месту происшествия были направлены дежурные караулы 47-й пожарно-спасательной части и специальной пожарно-спасательной части № 1, пожарная автолестница. Жильцов двух этажей пришлось эвакуировать. Пожарные без труда проникли в квартиру, однако внутри никого не обнаружили. Как оказалось позже, 19-летний жилец самостоятельно вышел на улицу. С термическими ожогами 1−3 степени его доставили в травматологию городской больницы.

Со слов соседей, мужчина вел асоциальный образ жизни, порой совершал странные поступки, не исключено, что он мог спровоцировать пожар. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Дознаватели устанавливают все обстоятельства инцидента. Не исключено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Отметим, что очевидцы сняли видео с места происшествия. Его мы можете посмотреть здесь.