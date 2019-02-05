Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.59 -0.07 75.06 -0.09
Челябинск
сейчас
 
-29 °C
завтра
 
-26 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 05:30
Информация об отмене занятий в Челябинске
Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ «Вел асоциальный образ жизни». В МЧС рассказали подробности пожара в миасской квартире

«Вел асоциальный образ жизни». В МЧС рассказали подробности пожара в миасской квартире

Пострадавший с ожогами был доставлен в траматологию.
сегодня в 13:02
  |  Происшествия

В ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали подробности пожара, который произошел вчера, 4 февраля, в Миассе на улице Молодежной. На 4-м этаже загорелась квартира. К месту происшествия были направлены дежурные караулы 47-й пожарно-спасательной части и специальной пожарно-спасательной части № 1, пожарная автолестница. Жильцов двух этажей пришлось эвакуировать. Пожарные без труда проникли в квартиру, однако внутри никого не обнаружили. Как оказалось позже, 19-летний жилец самостоятельно вышел на улицу. С термическими ожогами 1−3 степени его доставили в травматологию городской больницы.

Со слов соседей, мужчина вел асоциальный образ жизни, порой совершал странные поступки, не исключено, что он мог спровоцировать пожар. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Дознаватели устанавливают все обстоятельства инцидента. Не исключено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Отметим, что очевидцы сняли видео с места происшествия. Его мы можете посмотреть здесь.

Общество
Мэр Миасса отметил важность получения городом статуса ТОСЭР
вчера в 17:41
Мэр Миасса отметил важность получения городом статуса ТОСЭР
Общество
К первому сентября может закончиться строительство ДШИ в Миассе
вчера в 16:49
К первому сентября может закончиться строительство ДШИ в Миассе
Происшествия
Один человек пострадал в крупном пожаре в Миассе
вчера в 15:58
Один человек пострадал в крупном пожаре в Миассе
Миасс
В Миассе разыскивают мошенницу, обманувшую пенсионерку на 15 тысяч рублей
  
30.01.2019
В Миассе разыскивают мошенницу, обманувшую пенсионерку на 15 тысяч рублей
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Спорт
Емельяненко вернется на ринг четвертого мая
сегодня в 18:09
Емельяненко вернется на ринг четвертого мая
Общество
Знатоки восточной культуры рассказали, как праздновать Китайский Новый год
сегодня в 18:01
Знатоки восточной культуры рассказали, как праздновать Китайский Новый год
Общество
Магнитогорцы покоряют Заполярье с экспедицией «Крайний Север»
сегодня в 17:49
Магнитогорцы покоряют Заполярье с экспедицией «Крайний Север»
Политика
Новым заместителем главы Копейска стал Андрей Фалейчик
сегодня в 17:34
Новым заместителем главы Копейска стал Андрей Фалейчик
Общество
Замерзающую в машине семью спасли сотрудники ГИБДД на трассе
сегодня в 17:17
Замерзающую в машине семью спасли сотрудники ГИБДД на трассе
Общество
Смерть трех детей в копейской больнице проанализировали на врачебном собрании
сегодня в 17:10
Смерть трех детей в копейской больнице проанализировали на врачебном собрании
Происшествия
17 автомобилей нашли друг друга в тумане на магнитогорском мосту
сегодня в 16:51
17 автомобилей нашли друг друга в тумане на магнитогорском мосту
Общество
Врач-кровопийца должен был пройти медкомиссию перед работой в больнице
сегодня в 16:25
Врач-кровопийца должен был пройти медкомиссию перед работой в больнице
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6