/ Кафе восточной кухни выгорело дотла на ЧМЗ

Причина пожара все еще не установлена.

Пожар недалеко от вокзала «Северные ворота», напугавший жителей Челябинска, ликвидировали за 4 часа. На его тушение направили 3 отделения, участвовали 12 человек личного состава. Помещение кафе выгорело дотла.

При возгорании никто не пострадал, потому что внутри не было людей. Вероятно, павильон не круглосуточный. Там продавали блюда национальной кухни. В одном павильоне находились несколько точек общепита, а также овощные ряды. — прокомментировали в пресс-службе МЧС.

Первые подразделения прибыли на место происшествия еще в 5:44. До 9:55 велись профилактические работы по проливке и разборке, чтобы исключить повторное возгорание.

Напомним, информацией о пожаре жители ЧМЗ поделились в соцсетях. Они сразу определили, что горит кафе восточной кухни «Навруз». Это расстроило многих, особенно работников близлежащих компаний, обедавших в заведении.