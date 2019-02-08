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/ Пожар в центре Челябинска взбудоражил горожан

Пожар в центре Челябинска взбудоражил горожан

Огонь и сильный дым заметили во дворе у площади Революции.
сегодня в 18:13
  |  Происшествия

Пожар в самом центре Челябинска в конце рабочего дня стал причиной для беспокойства жителей города. Огонь и сильный дым в одном из дворов заметили челябинцы. Они испугались, что припаркованные в этом дворе машины сейчас взлетят на воздух. Однако, выбежав на улицу, работники близлежащих зданий увидели, что причиной их беспокойства стала горящая мусорка.

Как рассказал сайту «Первый областной» очевидец происшествия, огонь вспыхнул внезапно и никаких предпосылок к пожару не было.

Вышел на улицу, завел машину. Бак резко вспыхнул, пламя в несколько метров, буквально считанные секунды, на несколько частей развалился и стал догорать. Бак, который стоял рядом, оттащил я. После этого вызвал пожарных. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец происшествия.


На аппаратном совещании у врио главы города уже поднимали вопрос о пластиковых мусорных баках. Они горели в разных районах города. Возможно, причиной пожара мог стать поджог.

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