/ Один человек пострадал в крупном пожаре в Миассе

Дым и огонь валили из окон квартиры.

Пожарные приступили к тушению крупного возгорания в Миассе. Оно произошло в доме № 22 на улице Молодежной на 4 этаже. На снимках, которыми поделились очевидцы, видно, что из окон вырывается пламя и черный дым.

Есть один пострадавший, молодой человек 1999 года рождения. Изначально пожар произошел в пятиэтажном многоквартирном доме на четвертом этаже. На месте происшествия работали три боевых расчета, 47 пожарно-спасательной части и специальной пожарно-спасательной части № 1. — рассказали сайту «Первый областной» специалист пресс-центра 5 отряда ФПС Елена Новикова.

Пожарные также уточнили, что единственный пострадавший на пожаре сейчас госпитализирован. Причины произошедшего и информация об эвакуации жителей уточняется.