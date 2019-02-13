/ Два машиниста крана сгорели в цехе челябинского завода

Пожар начался из-за разлива металла.

Пожар в цехе непрерывного розлива металла ликвидировали на ПАО «ЧМК». Как сообщают сотрудники МЧС, утром 13 февраля на предприятии разлился металл. Выплеснувшись из ковша, он попал на кран-балку, а та загорелась. Находившиеся внутри кабины крана машинисты получили серьезные травмы. Мужчина и женщина погибли.

До прибытия пожарных подразделений из цеха самостоятельно вышло 16 человек персонала. Угрозы распространения пожара не было. Нарушения технологического процесса не замечено. К тушению пожара привлечено 50 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России — 38 человек и 12 единиц техники. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Причина случившегося в цехе непрерывного розлива металла сейчас устанавливается. На месте работают следственные органы.

Последствия пожара на ЧМК смотрите на 1obl.tv.