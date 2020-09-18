Вандалы осквернили памятник Ленину в Миассе

Неизвестные изуродовали монумент краской и жестокой надписью.

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В Миассе Челябинской области неизвестные испортили памятник Ленину. Вандалы облили фигуру красной краской, а на постаменте таким же цветом написали жестокое слово «убийца». Фотографии миасского вандализма появились накануне в социальных сетях.

В пресс-службе администрации Миасса сайту «Первый областной» сообщили, что в курсе произошедшего, и уже проводятся необходимые мероприятия.

«Администрацией города предприняты работы по восстановлению памятника, в правоохранительных органах занимаются фактом вандализма»,— прокомментировала пресс-секретарь Марина Рыкалина.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области «Первому областному» подтвердили, что проверка по факту порчи памятника действительно проводится.

«Данное происшествие зарегистрировано. Сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, минувшим летом в Миассе произошла подобная история. Тогда неизвестные осквернили памятник, установленный в благодарность врачам. Подробнее об этой истории можно узнать здесь.