Челябинцев возмутила реконструкция памятника Ленину

Жители города обратили внимание на то, как подрядчик устранил замечания.

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Челябинцы заметили нарушения в реконструкции памятника Ленину. На многочисленные трещины и сколы обратил внимание специалист по недвижимости Денис Ни. На своей странице в «Фейсбуке» он разместил пост, в котором отметил работу по реконструкции. Основные замечания касались трибуны, на которой стоит сам памятник Владимиру Ленину.



«Так устранил подрядчик замечания по реконструкции памятника В. И. Ленину после волны негодования жителей города? Ответ очевидный — нет. А почему? В чем причина бездействия? Урал — это регион добычи и обработки камня. Этот памятник должен свидетельствовать о компетенциях региона в этой области. Павел Петрович (Бажов) в гробу перевернулся»,— поделился мнением на своей странице в Facebook Денис Ни.

Также Денис Ни отметил, что, со слов замруководителя Госкомитета, работа по реконструкции трибуны не была включена в ремонт постамента Владимира Ленина.

Напомним, памятник Ленину оказался в центре внимания в прошлом году. Тогда подрядчик допустил множественные ошибки в ходе исполнения контракта. На постаменте были обнаружены сколы, а часть гранитных плит разъехались, что вызвало волну негодования со стороны челябинцев. В итоге некачественный ремонт довёл до суда. В июне этого года прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр историко-культурного наследия» по статье «Халатность».