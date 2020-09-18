Доступность городской среды для инвалидов проверили в Миассе

В городе прошла акция «Мы есть».

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Миасс проверили на доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями. Они проехались по городу и посмотрели, какие именно трудности могут возникнуть у инвалидов во время прогулки.



Так, даже маленькая ступенька перед пандусом может стать большим препятствием для колясочника. Угол его наклона строго регламентируется — от 5 до 8 градусов, в остальных случаях подняться на коляске будет сложно.

«Не совсем в некоторых случаях понимают, как это сделать. Есть, например, решение сделать пандус, но он под большим углом и по нему ни съехать, ни заехать. При этом если сделать с двух сторон перила, то эта проблема решается»,— рассказала жительница Миасса Наталья Рогозникова.

Люди в инвалидных креслах прошлись от новой тропы здоровья до места, где в скором времени появится сквер. Трудности у колясочников возникли даже на обычных пешеходных переходах. Среди препятствий оказались и бордюры.

«Колясочнику инвалиду можно попасть, например, в спортивную школу олимпийского резерва и позаниматься физкультурой. Есть одно „но“. У нас не приспособлен жилой фонд. Чтобы добраться до места, необходимо выйти из дома. У большинства этой возможности нет»,— отметил председатель миасского городского общества инвалидов Андрей Котов.

Отметим, что к акции под хештегом #мыесть могут присоединиться все жалеющие. Для этого необходимо снять видео о проблемах доступности городской среды. Под этим же хэштегом в интернете можно найти отчёты о прогулках колясочников.