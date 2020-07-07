Вандалы осквернили памятник врачам в Миассе

На большой защитной маске появилась провокационная надпись.

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Неизвестные испортили недавно установленный памятник в Миассе. Скандальная надпись, сделанная трафаретом, появилось на основании большой медицинской маски, которая была установлена на территории городской больницы № 2.



Кто именно стал автором надписи, в настоящий момент неизвестно. Однако сама она уже устранена. Как рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь учреждения Марина Антропова, её закрасил автор арт-объекта.

«Инцидент уже исчерпан. В полицию с заявлением больница не обращалась, автор композиции оперативно устранил все дефекты, нанесённые неизвестными лицами»,— поделилась пресс-секретарь городской больницы № 2 Миасса Марина Антропова.

Напомним, памятник в виде большой медицинской маски был установлен в Миассе в конце июня. Её сделали в благодарность врачам, которые борются с коронавирусом. Арт-объект был изготовлен из листового металла, который загрунтовали, а затем покрасили в белый цвет.