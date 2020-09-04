Памятник Курчатову в Челябинске разрисовали вандалы

Краевед Юрий Латышев обвинил в случившемся скейтеров.

Послушать 00:00

В Челябинске снова разгорается скандал вокруг памятника имени Курчатову. О том, что неизвестные люди разрисовали плиты возле постамента, сообщил на своих страницах в социальных сетях краевед Юрий Латышев. Он считает, что рисунки — «творчество» скейтеров, которые традиционно считают местом притяжения памятник.

«Малолетние вандалы совсем обнаглели. Может быть те, кто одобряет катание по памятнику, организуют субботник по приведению памятника Курчатову в порядок? Проблема не в детях, а в тех, кому на этих детей наплевать. Нашли место для развлечений — отлично. А то, что это памятник — плевать», — пишет на своей странице Юрий Латышев.

Однако представители челябинского скейт-сообщества ответили краеведу, что рисунки к ним не имеют никакого отношения.

«Если разобраться хоть немного в ситуации, например, хоть раз попробовать пообщаться с кем-то постарше из нашего комьюнити, на кого смотрит молодое поколение, то, возможно, вы бы узнали очень много интересного о том, как мы собирали пустые банки, разбитые стекла, бычки в единственный мусорный бак на памятнике и до сих пор делаем это», — пишет краеведу пользователь Дмитрий.

Юрий Латышев же считает, что скейтерам необходимо доказать, что они непричастны к «творчеству» на памятнике.

Кроме того, по словам краеведа, на происшествие уже отреагировал глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.