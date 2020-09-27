В Златоусте в результате аварии скончался ребёнок

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

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Накануне вечером в Златоусте Челябинской области водитель сбил ребёнка. В результате ДТП пострадавший скончался. Подробнее корреспонденту «Первого областного» рассказали в местной Госавтоинспекции.

Смертельная авария произошла около шести часов вечера 26 сентября в районе дома № 11 по восьмой линии проспекта Гагарина. 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2114» наехал на ребёнка, находившегося в тот момент на пешеходном переходе без сопровождения взрослых.

«В результате аварии восьмилетний ребёнок с различными травмами был доставлен в городскую больницу Златоуста. Час спустя пострадавший скончался»,— прокомментировал ситуацию заместитель начальника отдела ГИБДД Отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу Игорь Шумилов.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Несколько дней назад в Челябинске под колёсами автомобиля оказался 6-летний мальчик. Выйдя вечером во двор вместе с отцом, ребёнок решил покататься на самокате, и в этот момент его сбила машина. Пострадавшего доставили в больницу с травмой головы.