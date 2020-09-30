В Челябинске иномарка сбила ребёнка

Мальчик переходил дорогу в положенном месте, но на красный свет светофора.

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Накануне вечером в Челябинске сбили ребёнка. Мальчик получил различные травмы. Подробнее об аварии сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«29 сентября в 19:10 на улице Салавата Юлаева, 6 водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем „Хундай Элантра“, совершил наезд на мальчика 2008 года рождения, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения»,— сообщили в ведомстве.

Известно, что пострадавший возвращался домой из школы и находился на улице без родителей.

Всего за прошедшие сутки произошло 44 аварии, в трёх из которых пострадали люди. От управления автомобилем отстранили 10 челябинцев, поскольку они либо находились в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Ещё 28 водителей привлекли к ответственности за то, что они не предоставили право в движении пешеходам.