Четыре человека пострадали в ДТП под Копейском

Водитель одного из автомобилей не справился с управлением и протаранил машину на встречной полосе.

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В дорожно-транспортном происшествии в Копейске пострадали четыре человека. Авария произошла 21 сентября на дороге от Копейска до поселка Бажово. На втором километре не смогли разъехаться «Хендай Гетц» и «Тойота Аурис».

«58-летний мужчина, управляя автомобилем „Хендай Гетц“, по предварительной информации, в условиях дождя не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем „Тойота Аурис“, под управлением 41-летней женщины, двигающейся во встречном направлении», — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Водитель и пассажир «Тойоты» получили травмы. Мужчину осмотрели медики и назначили лечение, а 64-летней женщине, находившейся на пассажирском сиденье, потребовалась госпитализация. Водитель «Хендай», а также 50-летний и 35-летний пассажиры получили травмы, им назначили амбулаторное лечение.