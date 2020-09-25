Ребенок попал под колеса автомобиля в одном из челябинских дворов

В этот же день пострадал и 41-летний пешеход.

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В Челябинске шестилетний ребенок пострадал в ходе дорожно-транспортного происшествия. Мальчик катался на самокате во дворе дома № 5 по улице Толбухина вчера, 24 сентября 2020 года, вечером. На прогулку ребенок вышел не один, а с отцом.

«24.09.2020 года в 21:45 водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ совершил наезд на пешехода, пересекающего дворовой проезд на самокате. В результате происшествия пострадал мальчик 2014 года рождения, который был госпитализирован в больницу с травмой головы», — сообщили сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Как отмечают сотрудники ГИБДД, ребенок был одет в одежду серого цвета, на которой не было светоотражательных элементов.

В этот же день в аварии пострадал и взрослый пешеход. Авария произошла на улице Худякова, утром 24 сентября.

«В 07:30 45-летняя женщина за рулем автомобиля „Тойота Ярис“ совершила наезд на 41-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу (светофор в режиме мигающий желтый) слева направо по ходу движения автомобиля», — прокомментировали ситуацию в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Мужчина, переходивший дорогу, получил травму головы.