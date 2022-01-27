В Южноуральске из семьи, где погиб на пожаре ребенок, изъяли двоих детей

Погибшим оказался мальчик, которого летом 2021 года нашли спящим на обочине

В Южноуральске из семьи, где при пожаре погиб четырехлетний мальчик, изъяли двух дочерей. Об этом информагентству «Первое областное» сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. Она подтвердила, что погибшим оказался тот самый малыш, которого летом 2021 года нашли спящим на обочине прохожие. Детский омбудсмен рассказала, какая работа была проведена с семьей и почему она оказалась неэффективной.

27 января в Южноуральске при пожаре в многоквартирном доме, в одной из комнат квартиры на первом этаже, где и произошло возгорание, нашли тело мальчика 2018 года рождения. На момент пожара ребенок находился в квартире одни. Прокуратура организовала проверку случившегося, региональный СК возбудил уголовное дело.

По трагической случайности погибший мальчик известен южноуральцам по резонансно истории: именно его в июле 2021 года спящим на обочине проезжей части нашли прохожие. Прокуратора города пыталась лишить мать прав на ребенка, но женщина «отделалась» 100-рублевым штрафом.

«С семьей началась активная и всесторонняя работа: был организован регулярный патронаж, консультации специалистов. К сожалению, эта работа оказалась неэффективной. В октябре 2021 года был подан иск в суд на ограничение родительских прав женщины. Это непростая процедура, ей предшествует ряд мероприятий, в том числе и тех, которые были приняты после летнего инцидента. До настоящего времени было рассмотрение дела в суде, но решения о лишении принято не было. Детей до решения суда не изымали, так как и для этого нужны серьезные, прописанные законом, основания. После трагедии из семьи дети изъяты»,

— рассказала информагентству «Первое областное» Евгения Майорова.

Напомним, 28-летняя многодетная мать рассказывала, что в потере ребенка на обочине дороги виновата ее 9-летняя дочь, а сама женщина все время занималась новорожденной малышкой. По данным Евгении Майоровой, в семье совсем недавно был патронаж, специалист проверял безопасность системы электроснабжения.