В трёх ДТП в Челябинске пострадали водители

Один из них управлял машиной с признаками опьянения.



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Три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди произошли в понедельник, 20 апреля, в Челябинске. В двух из них водителям понадобилась госпитализация.



ВАЗ 2110, «Тойота» и «Мазда» столкнулись на улице Новороссийская, около дома № 83. За рулём «Десятки» был 21-летний водитель, который и стал жертвой аварии, его госпитализировали.

«Водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2110 на перекрестке не равнозначных дорог двигаясь по второстепенной дороге не предоставил преимущество двигающейся по главной дороге прямо автомобилю „Тойота“ и совершил столкновение, после автомобиль Ваз 2110 продолжил движение и совершил столкновение автомобилем „Мазда“»,— рассказали сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску.

Ещё одна авария случилась в Тракторозаводском районе города, на улице Героев Танкограда, 40/1. 29-летний водитель «Хёндэ» не уступил дорогу «Фольксвагену», который двигался навстречу.

«Управляя автомобилем „Хёндэ“ при повороте налево по зеленому сигналу светофора водитель не уступил дорогу двигающейся со встречного направления прямо автомобилю „Фольксваген“ и совершил столкновение. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Фольксваген, госпитализирован»,— пояснили в ГИБДД.

Рассказали полицейские и подробности аварии с участием белой «Тойоты», которая произошла на пересечении улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейская. В том ДТП травмы головы и ноги получил водитель японской легковушки. Выяснилось, что ехавший за рулём мужчина с признаками опьянения был лишён водительского удостоверения и неоднократно штрафовался сотрудниками Госавтоинспекции. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».