Водитель с признаками алкогольного опьянения врезался в столб в Челябинске

Автовладелец не справился с управлением.



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В Челябинске белая «Тойота» врезалась в столб. Инцидент произошёл сегодня, 20 апреля, на пересечении улиц Братьев Кашириных и Молодгвардейцев. Опору протаранила белая легковушка марки «Тойота». Как рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска, за рулём машины находился водитель 1992 года рождения. Он был с признаками алкогольного опьянения и отказался от освидетельствования.



«В 9:12 в Челябинске, на улице Братьев Кашириных, водитель 1992 года рождения, с признаками алкогольного опьянения и отказавшийся впоследствии от освидетельствования, за рулем автомобиля „Тойота“ не справился с управлением и врезался в опору знака. В результате ДТП пострадал водитель „Тойоты“»,— рассказали сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску.

На фотографии с места ДТП видно, что от удара у «Тойоты» сильно повредилась передняя часть. В частности, у машины полностью разбиты капот и лобовое стекло.