Водитель протаранил дерево в Челябинске

Мужчину госпитализировали с места происшествия.

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В Челябинске водитель, не справившийся с управлением, протаранил дерево. Авария произошла в Курчатовском районе 11 мая ночью, около 03:20. С места дорожно-транспортного происшествия был госпитализирован человек.

«Напротив дома № 2д по Свердловскому тракту водитель автомобиля Мазда не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель автомобиля — мужчина 1974 года рождения, получил травмы и был госпитализирован», — сообщили сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

В ведомстве отметили, что водительский стаж мужчины — один год, ранее он не был привлечен к ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

По факту происшествия проводится административное расследование, устанавливаются обстоятельства.