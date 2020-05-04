Пешехода сбили насмерть в Челябинской области

В социальных сетях сообщают, что погибший был отцом троих детей.

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Смертельное ДТП произошло в минувшее воскресенье в Сатке Челябинской области. Первые посты о трагедии появились в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло на улице Солнечной ближе к вечеру. Пользователь Наталья Серегина написала, что в этот момент проходила мимо вместе с мужем и сыном, и, услышав жуткий удар и свист колёс, семья сначала подумала, что столкнулись две машины.

«Когда же мы увидели, что произошло, были в шоке. Очень жаль...»— написала местная жительница.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сайту «Первый областной» уточнили, что авария произошла в 17:05 около дома № 15.

«Водитель автомобиля „Фиат Альбеа“ 1993 года рождения по предварительным данным совершил наезд на пешехода — мужчину 1977 года рождения, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался на месте»,— рассказали в ведомстве.

Другие очевидцы аварии сообщают в социальных сетях, что автомобиль мчался на большой скорости. Так ли это, на данный момент устанавливают сотрудники областной Госавтоинспекции.