Водитель «ГАЗели» совершил наезд на пешехода в Челябинске

В результате аварии пострадал ребенок.

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В Челябинске в результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил ребенок. Авария произошла сегодня, 30 апреля, приблизительно в 14:40 минут в Металлургическом районе города.

«Водитель автомобиля „ГАЗ“ совершил наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем автомобиля находился водитель 1998 года рождения. Обстоятельства происшествия выясняются, проводится административное расследование», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Алена Безменова.

В аварии пострадал семилетний ребенок, который находился на улице в сопровождении отца. Мальчику оказали медицинскую помощь на месте происшествия, у ребенка зафиксировали несколько ссадин.