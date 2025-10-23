В результате взрыва в Копейске погибли четыре человека

Версия прилета БПЛА в данный момент не подтверждается

В результате взрыва в Копейске погибли четыре человека, есть несколько пострадавших. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем telegram-канале.

«По предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибло четыре человека, еще несколько пострадало. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается», — написал глава региона.

На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Угрозы жителям и гражданским объектам нет.

В некоторых многоквартирных домах в результате взрыва выбило окна. Кадрами пожара поделились читатели ИА «Первое областное».