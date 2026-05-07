Концерт под окнами двух тружениц тыла устроили артисты Челябинской филармонии

Поздравления женщины принимали, не выходя из дома

В Челябинской области в преддверии Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей принимают адресные поздравления. Сегодня, 7 мая, представители органов власти, волонтеры и соцработники навестили тружениц тыла Ефросинью Лушинскую и Екатерину Усову. А артисты Челябинской филармонии устроили под окнами ветеранов праздничный концерт, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Екатерине Усовой 97 лет. В годы Великой Отечественной войны она трудилась на свиноводческой ферме в родной деревне Ново-Петропавловка Курганской области, а также заготавливала дрова. После Победы переехала в Челябинск, работала штамповщицей сначала на Автомеханическом заводе, а затем на Челябинском радиозаводе. Общий трудовой стаж Екатерины Федоровны — 55 лет.



Ефросинье Лушинской также 97 лет. В начале войны она заготавливала зерно, а затем выучилась на крановщика и работала на Челябинском тракторном заводе. После Победы Ефросинья Максимовна продолжила трудовую деятельность на станкостроительном заводе имени Серго Орджоникидзе. Ее общий трудовой стаж также составляет 55 лет.

Оба ветерана радушно встретили гостей, поделились с ними воспоминаниями, показали фотографии прошлых лет. Представители органов власти и волонтеры, в свою очередь, вручили труженицам тыла букеты цветов и памятные подарки.

Адресные поздравления проходят в Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера. Это не просто праздничная акция, а важная часть постоянной работы по поддержке ветеранов. Поздравления на дому продолжат в ближайшие дни.

Ранее концертом под цветущими деревьями насладились 102-летняя труженица тыла Анна Толмачева и 96-летняя Мария Брускова.