Ветеран СВО рассказал челябинским школьникам о чувстве патриотизма

Именно оно помогало ему выполнять боевые задачи

Сегодня, 7 мая, ветеран СВО, участник проекта «Герои Южного Урала» Станислав Сабиров встретился с учащимися многопрофильного лицея № 148 Челябинска и рассказал им о своей службе и о том, что значит для него Родина. Ребята с интересом слушали участника спецоперации и задавали ему разные вопросы — такую возможность они получили благодаря проекту «Классные встречи», передает ИА «Первое областное».

До спецоперации Станислав Сабиров занимался строительным бизнесом. После начала СВО был уверен, что кадровые военные справятся с боевыми задачами. А когда президент объявил о частичной мобилизации, понял, что нужен Родине на фронте.

«В 2022 году мир для меня разделился на „до“ и „после“. В сентябре меня мобилизовали, на протяжении 2,5 лет я служил, в конце 2024-го был уволен из-за ранения. Вообще, уволить меня должны были из-за него еще в 2023 году, но я попросил, чтобы меня оставили»,— рассказал ветеран СВО.

Станислав Сабиров признался ребятам, что выполнять непростые боевые задачи ему помогали мысли о том, что дома его ждут. А еще любовь к Родине.

«Мы должны любить и защищать свою Родину. Я знал это еще до СВО. Служба помогла раскрыть это чувство, которое до боевых действий жило где-то внутри»,— добавил боец.



В Челябинской области в преддверии Дня Победы по поручению губернатора Алексея Текслера состоялось семь встреч школьников с участниками проекта «Герои Южного Урала» в рамках «Классных встреч». Они особенно ценны с точки зрения формирования у ребят чувства патриотизма.

Проект «Классные встречи» входит в федеральный проект «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Его цель — сформировать у школьников ценностные ориентиры через беседы с военнослужащими, деятелями искусства, спортсменами, учеными.