На предприятии в Копейске произошел взрыв

Губернатор Алексей Текслер сообщил, что есть жертвы

На предприятии в Копейске произошел взрыв. В редакцию 1obl.ru читатели прислали видео пожара и густого дыма. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил в своих социальных сетях, что есть жертвы.



«Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба», – написал Алексей Текслер.



Также сообщается, что угрозы жителям и гражданским объектам нет. Информация будет обновляться.



В жилых домах микрорайона Чурилово выбило окна в квартирах. Горожане сообщают, что слышали несколько громких хлопков, после – увидели вспышки в небе над Копейском.