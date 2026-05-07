Алексей Текслер в мессенджере МАХ разыгрывает слоты на Парижский полумарафон

Стать частью масштабного события смогут еще шесть человек

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем канале в мессенджере МАХ разыгрывает шесть слотов на юбилейный, 10-й Парижский полумарафон.

Условия участия в розыгрыше просты: нужно подписаться на канал губернатора в национальном мессенджере и нажать на кнопку «Участвую». Счастливчиков выберут 12 мая.

Напомним, масштабный спортивный праздник пройдет 30 и 31 мая в селе Париж. В программу войдут забеги на разные дистанции, а также ночной забег «Огни Уральского Парижа», участники которого продемонстрируют креативные образы.

Организаторы также обещают насыщенную развлекательную программу. Пройдет и Парижская неделя моды. Хедлайнерами мероприятия станут модные дома House of Leo и Gapanovich.