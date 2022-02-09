В Магнитогорске полицейские изъяли 600 бутылок контрафактного алкоголя

Прокуратура утвердила обвинение тринадцати жителям региона

В Магнитогорске осудили тринадцать жителей области за сбыт немаркированного табака и алкоголя. После рейда по торговым точкам правоохранители изъяли более 170 тыс. пачек табачных изделий и 600 бутылок алкогольной продукции на сумму свыше 22 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



Обвиняемые занимались покупкой и сбытом контрафактного товара в Магнитогорске. На немаркированной продукции использовали чужие товарные знаки. По подсчетам следствия, правообладатели понесли более 9 млн рублей ущерба.

Дело направлено в Ленинский районный суд г. Магнитогорска для будущего рассмотрения.

Ранее в селе Уйском Челябинской области в магазине 33-летнего мужчины полицейские обнаружили более 1500 пачек сигарет и более тысячи бутылок контрафактного алкоголя, в Верхнеуральском районе местный житель продавал в своем магазине немаркированные сигареты и алкоголь, а в Челябинске осудили четверых производителей немаркированного алкоголя.