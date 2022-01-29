В Челябинской области полицейские изъяли из магазина контрафактные сигареты и алкоголь

В отношении хозяина торговой точки возбудили уголовное дело

В селе Уйское Челябинской области местный житель торговал немаркированными сигаретами и алкоголем. Сотрудники полиции изъяли продукцию и возбудили в отношении предпринимателя уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По месту жительства и в магазине 33-летнего мужчины полицейские обнаружили более 1500 пачек сигарет и более тысячи бутылок контрафактного алкоголя. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

«По данному факту следствием ОМВД России по Уйскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации)»,— уточнили в ведомстве.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции разыскивают изготовителей немаркированной продукции.