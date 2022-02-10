В Челябинской области закроют часть магазинов сети «Ариант»

Ликвидацию связывают с новой концепцией фирмы

В Челябинской области к концу февраля закроют часть магазинов агрохолдинга «Ариант». Информацию об этом ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе компании.

Под закрытие попадут торговые точки, не вписывающиеся в новую концепцию. Оставить планируют 75 магазинов. Всего, по данным с официального сайта «Арианта», на территории Челябинской и Свердловской областей открыто более 190 торговых точек.

«Агрофирма „Ариант“ обновляет концепцию собственных магазинов. Фокус внимания компании направлен на качественную трансформацию сети и еще большую ориентацию на клиентов. Необходимость оптимизации бизнес-модели возникла из-за складывающейся общей ситуации в ритейле в стране и мире. Часть торговых точек, которые не вписываются в новую концепцию, прекратят свою работу уже в конце февраля», — прокомментировали ИА «Первое областное» в пресс-службе агрохолдинга.

В рамках новой концепции в Челябинске открылся первый магазин «Вино и Мясо». По данным пресс-службы «Арианта», новая точка стала «местом тестирования новых решений, которые в дальнейшем будут внедряться во все магазины торговой сети».

Группа компаний «Ариант» образована после раздела бизнеса челябинскими предпринимателями Александром Аристовым и Юрием Антиповым. ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» являлась учредителем продовольственных и металлургических предприятий. В 2020 году к Юрию Антипову отошли промышленные производства (включая ЧЭМК, бассейн «Электрометаллург» и Дворец спорта на улице Российской), к Александру Аристову — продовольственные. ГК «Ариант» объединяет винодельню «Кубань-Вино», агрофирму «Южная», Центр пищевой индустрии «Ариант» и одноименную агрофирму. Владельцами значатся Елена и Александр Кретовы (дочь и зять Аристова).