В Челябинской области полицейские нашли в магазине немаркированные алкоголь и сигареты

Сумма ущерба составила более трех миллионов рублей

В Верхнеуральском районе Челябинской области местный житель продавал в своем магазине немаркированные сигареты и алкоголь. Сотрудники полиции изъяли продукцию, возбуждено уголовное дело, сообщили 21 января в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

43-летний житель поселка Петропавловский, являясь собственником небольшого магазина, приобрел у неизвестных более 11 тысяч пачек сигарет и 8 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Товар он разместил в своей квартире и торговой точке. Сотрудники полиции при проведении необходимых мероприятий изъяли сигареты и алкоголь на сумму три миллиона рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации“). В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники полиции разыскивают изготовителей контрафактной продукции.