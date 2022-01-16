В Челябинске будут судить производителей суррогатного алкоголя

Правоохранители обнаружили у злоумышленников более 120 тысяч немаркированных бутылок

В Челябинске будут судить четверых участников организованной группы, которые обвиняются в изготовлении и хранении с целью продажи суррогатного алкоголя, сообщила сегодня, 16 января, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что злоумышленники изготавливали алкоголь в арендованных помещениях бывшего производственного предприятия на территории Сосновского района. Там находились самодельный аппарат по розливу алкоголя, автоматизированная производственная линия, упаковочный материал, поддельные этикетки, а также сам суррогат — 90 тысяч немаркированных бутылок с водкой и коньяком и 12 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.

Кроме того, сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 30 тысяч бутылок с наклейками популярных брендов в грузовом автомобиле, который сообщники отправили в Магнитогорск. Общая стоимость товара составила более 30 миллионов рублей.

«Следует отметить, что в целях конспирации соучастники часто меняли телефонные номера, общение между ними происходило на национальных языках, в речи использовались закодированные слова, например, слово „чай“ обозначало „коньяк“. При перевозках немаркированной алкогольной продукции изготавливались товарно-транспортные накладные на сухие строительные смеси»,— уточнила Ирина Волк.

Двух злоумышленников правоохранители задержали в сентябре 2020 года, их заключили под стражу. Еще двух — в сентябре 2021 года. В их отношении возбудили уголовные дела по части 6 статьи 171.1, части 4 статьи 180 УК РФ, которые потом соединили в одно производство. На период следствия подозреваемым избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении четверых граждан. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Сосновский районный суд Челябинской области для рассмотрения по существу»,— сообщила официальный представитель МВД России.