В Магнитогорске на пожаре из-за короткого замыкания холодильника погибла женщина

Сотрудники МЧС напоминают о ценности пожарных извещателей

Сегодня, 30 января, на пожаре в одной из квартир дома по улице Мичурина в Магнитогорске погибла 76-летняя женщина, сообщили в городской администрации.

По предварительным данным, пожар случился из-за нарушения монтажа электрооборудования — это привело к короткому замыканию холодильника. В квартире началось сильное задымление, женщина погибла, отравившись продуктами горения.

Установленный в квартире пожарный извещатель помог бы избежать трагедии. Прибор реагирует на задымление громким сигналом, способным прервать даже самый крепкий сон.

«Прибор можно купить в магазине или заказать в интернете. Средний срок службы прибора — 10 лет. Батарейку менять нужно всего 1 раз в год», — напоминают в ГУ МЧС по Челябинской области.

Для отдельных категорий граждан, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения администрации города, пожарные извещатели устанавливаются бесплатно.