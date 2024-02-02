В Челябинске из‑за включенной на ночь стиральной машины загорелась квартира

Специалисты МЧС напоминают о правилах пожарной безопасности

В одной из квартир дома на Университетской набережной в Челябинске начался пожар из-за включенной в сеть стиральной машины, сообщает ГУ МЧС по региону.

ЧП случилось в съемной квартире. Женщина оставила технику включенной на всю ночь. Сотрудники МЧС работали по повышенному номеру сложности пожара.

«Выключайте электроприборы на ночь из сети и при выходе из квартиры. В случае пожара незамедлительно звоните 101 или 112. Незамедлительно покиньте жилье, если ситуация вышла из-под контроля», — напомнили в чрезвычайном ведомстве.







