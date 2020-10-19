В Красноармейском районе в ДТП погибли три человека

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

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Накануне днём в Красноармейском районе Челябинской области произошло столкновение двух автомобилей. Есть жертвы. Подробнее о причинах аварии сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.

ДТП произошло 18 октября в 14:00 на 2 километре автодороги Миасское — Шадринск. По предварительным данным, мужчина, 1971 года рождения, управляя автомобилем «Хёндай IX35», выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «Газель».

«В результате аварии 39-летний водитель „Газели“, водитель и пассажир „Хёндай“ от полученных травм скончались на месте происшествия»,— сообщили в ведомстве.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают точные обстоятельства произошедшего.

18 октября глубокой ночью в Миассе разбился мотоциклист. По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением на повороте и врезался в электроопору.