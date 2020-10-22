В Сосновском районе пешеход погиб под колесами автомобиля

Мужчина резко выбежал на проезжую часть с обочины.

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Дорожно-транспортное происшествие стало причиной гибели пешехода в Сосновском районе. Авария произошла накануне, 21 октября 2020 года, на 5 километре автомобильной дороги Ключёвка — Ужёвка — Есаульский.

«В 18:35 водитель, 1990 года рождения, управляя автомобилем „Фольксваген Поло“, по предварительным данным, совершила наезд на пешехода, внезапно вышедшего на проезжую часть с правой обочины», — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Пешеход, мужчина 35-40 лет, получил травмы и скончался на месте аварии.

Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.