В Чебаркульском районе иномарка сбила пешехода

По факту ДТП проводится проверка.

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Накануне вечером в посёлке Малково Чебаркульского района Челябинской области автолюбитель сбил пешехода. Полученные последним травмы оказались несовместимыми с жизнью. Подробнее об аварии сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло 20 октября в 18:55 напротив дома № 25, расположенного на улице Куйбышева. По предварительным данным, 35-летний водитель, находясь за рулём автомобиля «Фольксваген Поло», наехал на пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

«От полученных травм пешеход — мужчина, 1972 года рождения, — скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— прокомментировали в ведомстве.

Подобная авария произошла почти в то же время в Сосновском районе. Водитель также не заметил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, и наехал на него. Прибывшие на место медики констатировали смерть нарушителя ПДД.