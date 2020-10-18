Минувшей ночью в Миассе разбился мотоциклист

По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением.

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Минувшей ночью в Миассе Челябинской области произошла трагедия — на мотоцикле разбился молодой человек. В пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области сайту «Первый областной» назвали предварительную причину ДТП.

«18 октября в 00:15 водитель мотоцикла „Рейсер“, 2002 года рождения, на изгибе дороги влево не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В результате ДТП молодой человек скончался на месте происшествия»,— рассказали в ведомстве.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Поздно вечером 17 октября в Каслинском районе произошла ещё одна смертельная авария. Находящийся за рулём мужчина, предположительно, не справился с управлением и съехал в кювет. Там автомобиль врезался в дерево. От полученных травм водитель авто скончался на месте происшествия.