В Сосновском районе под колёсами автомобиля погибла женщина

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

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Накануне вечером в Сосновском районе Челябинской области пешеход попал под колёса автомобиля. На место ЧП незамедлительно прибыла машина скорой помощи. Подробнее о случившемся сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

«20 октября в 18:40 на 2 километре автодороги Шершни — Северный, по предварительным данным, мужчина, 1994 года рождения, управляя автомобилем „Опель Мокко“, совершил наезд на пешехода — женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия»,— рассказали в ведомстве.

На данный момент личность погибшей устанавливается. Также сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.