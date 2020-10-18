В Каслинском районе разбился водитель легковушки

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

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Накануне вечером в Каслинском районе Челябинской области мужчина, находясь за рулём автомобиля, не справился с управлением, съехал с дороги и влетел в дерево. В результате южноуралец получил травмы, не совместимые с жизнью. Подробнее о происшествии сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

Авария произошла 17 октября в 23:15 на 4 километре автодороги Касли — Верхний Уфалей. По предварительным данным, мужчина, 1966 года рождения, управляя автомобилем «Ваз-21099», не справился с управлением не изгибе дороги и совершил съезд в правый кювет. Там машина въехала в дерево.

«В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ЧП»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, 16 октября на подъезде к Екатеринбургу водитель грузовика сбил 44-летнюю женщину, которая стояла на проезжей части. Пострадавшую незамедлительно доставили в больницу, однако помочь ей врачи не смогли. Час спустя женщина скончалась.