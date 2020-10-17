Минувшей ночью в Челябинской области сбили пешехода

В происшествии разбираются сотрудники ГИБДД.

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Накануне вечером на трассе М-5 произошла авария — грузовик наехал на пешехода. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло 16 октября в 23:15 на 21 километре трассы на подъезде к Екатеринбургу. 27-летний мужчина, находясь за рулём автомобиля «ГАЗ-279932», наехал на 44-летнюю женщину, стоявшую прямо на дороге.

«После ДТП пешехода доставили в лечебное учреждение, где женщина позже скончалась. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— рассказали в ведомстве.

Напомним, в минувший четверг в Челябинске в результате аварии травмы получил подросток. Он перебегал дорогу в неположенном месте.После ДТП юношу доставили в больницу с различными травмами.