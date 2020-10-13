На южноуральца, назвавшего погибшую жену виновницей ДТП, завели уголовное дело

Следствие предполагает, что он сам пьяный находился за рулем в момент аварии.

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В Челябинской области в отношении мужчины, ранее обвинившего свою погибшую жену в создании условий ДТП, возбуждено уголовное дело. Авария произошла 6 октября 2020 года на трассе М5 недалеко от Златоуста. В результате ДТП погибла супруга подозреваемого, а также пострадала их 4-летняя дочь.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 4 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека“)», — прокомментировали ситуацию в СУ СК РФ по Челябинской области.

В настоящее время подозреваемый находится в медицинском учреждении с травмами после аварии, его несовершеннолетняя дочь также проходит лечение. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что ранее пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области сообщила о том, что непосредственно перед аварией автомобиль супружеской пары был отправлен на спецстоянку. Это произошло из-за того, что жена управляла машиной, не имея при себе документов. Днем 6 октября 2020 года супруги прибыли в отдел ГИБДД по Златоустовскому городскому округу, чтобы забрать машину. При себе у них вновь не оказалось документов, из-за чего автомобиль им не отдали. Это стало причиной агрессивного поведения мужчины. Сотрудники ГИБДД отмечают, что у него прослеживались признаки алкогольного опьянения.

После того как жена принесла документы на автомобиль, машину вернули владельцам. Несколько часов спустя произошла авария, в ходе которой погибла женщина.

Отметим, по данным собственных источников медиахолдинга ОТВ, мужчина утверждал, что за рулем автомобиля находилась его погибшая супруга.