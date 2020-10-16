Двое несовершеннолетних пострадали во время ДТП в Челябинске

Дети получили травмы и были госпитализированы в медучреждения.

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В Челябинске за последние дни сразу двое несовершеннолетних пострадали в ходе дорожно-транспортных происшествий. Одна из аварий произошла вечером 14 октября недалеко от дома № 35 по улице Ворошилова.

«Водитель автомобиля "Джили", женщина 1981 года рождения, совершила наезд на пешехода, находящегося на парковке. В результате происшествия травмы получил мальчик 2015 года рождения», — сообщили сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

5-летний мальчик находился на улице вместе с мамой. После аварии его госпитализировали в медицинское учреждение.

Еще один подросток пострадал 15 октября 2020 года. Авария произошла вечером в Металлургическом районе.

«В 22:40 напротив дома № 5 по улице 50 лет ВЛКСМ водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Пешеходом оказался 16-летний юноша. В результате аварии он получил травмы и был доставлен в больницу.

За рулем ВАЗ-2114 находился 19-летний молодой человек. За год водительского стажа он 9 раз нарушал правила дорожного движения и привлекался к административной ответственности.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествий, проводится административное расследование.