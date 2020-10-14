В Челябинске произошло тройное ДТП

Один из участников дорожного движения получил травмы.

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Накануне днём в Челябинске произошло столкновение трёх автомобилей. Один из водителей пострадал. Подробнее о происшествии сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла 13 октября в 12:55 на улице Краснознамённой напротив дома № 28. 48-летний водитель автомобиля «Мазда», поворачивая налево на регулируемом перекрёстке, столкнулся с машиной «Тойота», которая двигалась прямо.

«В результате столкновения автомобиль „Мазда“ совершил опрокидывание и столкновение с автомобилем „Киа“ которым управлял водитель 1996 года рождения. Травмы получил водитель „Тойоты“ 1986 года рождения. Ему рекомендовано амбулаторное лечение»,— сообщили в ведомстве.

В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, проводится административное расследование.