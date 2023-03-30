В ГИБДД Челябинска прокомментировали ДТП со сбитыми детьми на электросамокате

Медицинская помощь потребовалась всем участникам аварии

На улице Кулибина в Тракторозаводском районе Челябинска накануне вечером иномарка сбила двоих подростков на электросамокате. Об этом ИА «Первое областное» сообщали очевидцы.

В Госавтоинспекции уточнили, что за рулем Nissan Juke находилась 39-летняя женщина. Ей стало плохо, она потеряла управление и машина врезалась в препятствие. После этого автомобиль вынесло на тротуар. Там в это время на одном электросамокате ехали подростки 14 и 16 лет.





В итоге дети оказались под колесами иномарки. ДТП случилось в 17:05 у дома № 26 по улице Кулибина. Женщина и подростки получили телесные повреждения. Всех участников аварии доставили в больницу, где им оказались необходимую медицинскую помощь.