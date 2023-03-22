Если в 2021 году сервис вывел на улицы Челябинска тысячу самокатов, то в этом планирует установить почти 2200 самокатов. Кроме того, в этом сезоне добавится зона для поездок в Металлургическом районе.
«В новом сезоне продолжит действовать динамическая тарификация. В зависимости от времени суток, района, заряда батареи и спроса стоимость поездки будет меняться как в большую, так и в меньшую сторону. В базовом тарифе стоимость поездки составит 40 рублей за старт и 6 рублей за минуту. Для тех, кто пользуется самокатами регулярно, выгодна подписка Whoosh Pass — с ней стоимость поездки не включает оплату за старт», — рассказали о тарифах в пресс-службе компании Whoosh.
Ранее в компании рассказали, что челябинцы очень хорошо приняли кикшеринг. Горожане ездили на самокатах на работу, учебу, от остановок общественного транспорта до дома. В прошлом сезоне жители проехали 2,5 млн километров. Услугами Whoosh воспользовались 10% челябинцев.
В некоторых городах России уже появилась разметка для самокатов. В Челябинске этот вопрос компания пока обсуждает с городской мэрией.
С 1 марта вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, которые касаются управления электросамокатами, моноколесами, гироскутерами, сегвеями и другим подобным транспортом. Вне зависимости от мощности они получили статус «средство индивидуальной мобильности». Подробнее о новых правилах мы писали здесь.