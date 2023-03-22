На улицы Челябинска вернулись электросамокаты

В этом году они появятся в Металлургическом районе

«В новом сезоне продолжит действовать динамическая тарификация. В зависимости от времени суток, района, заряда батареи и спроса стоимость поездки будет меняться как в большую, так и в меньшую сторону. В базовом тарифе стоимость поездки составит 40 рублей за старт и 6 рублей за минуту. Для тех, кто пользуется самокатами регулярно, выгодна подписка Whoosh Pass — с ней стоимость поездки не включает оплату за старт»,

— рассказали о тарифах в пресс-службе компании Whoosh.



Сегодня, 22 марта, самокаты компании Whoosh вернулись на улицы Челябинска и вновь стали доступны для аренды. О планах на этот сезон информагентству «Первое областное» рассказали в пресс-службе сервиса Whoosh.Если в 2021 году сервис вывел на улицы Челябинска тысячу самокатов, то в этом планирует установить почти 2200 самокатов. Кроме того, в этом сезоне добавится зона для поездок в Металлургическом районе.Ранее в компании рассказали, что челябинцы очень хорошо приняли кикшеринг. Горожане ездили на самокатах на работу, учебу, от остановок общественного транспорта до дома. В прошлом сезоне жители проехали 2,5 млн километров. Услугами Whoosh воспользовались 10% челябинцев.В некоторых городах России уже появилась разметка для самокатов. В Челябинске этот вопрос компания пока обсуждает с городской мэрией.

С 1 марта вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, которые касаются управления электросамокатами, моноколесами, гироскутерами, сегвеями и другим подобным транспортом. Вне зависимости от мощности они получили статус «средство индивидуальной мобильности». Подробнее о новых правилах мы писали здесь.