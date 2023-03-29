В Челябинске два подростка на самокате попали под колеса автомобиля

Авария произошла на улице Кулибина

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В Трактозаводском районе Челябинска сегодня, 29 марта, произошла авария с детьми. Читатели ИА «Первое областное» поделились видеоматериалом с места происшествия. Судя по нему, в ДТП пострадали двое мальчиков.

Авария произошла на улице Кулибина. На видео заметно, что автомобиль частично находится на тротуаре, рядом лежат самокат и два ребенка. Заметно, что дети получили травмы.

Как сообщили информагентству «Первое областное» в ГИБДД Челябинска, обоих мальчиков госпитализировали, на место происшествия выехали сотрудники ведомства для выяснения всех обстоятельств происшествия. По мере поступления информации мы будем делиться ею с вами.