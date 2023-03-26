В Челябинске нашли водителя электросамоката, сбившего пенсионерку

Молодой человек сбежал с места аварии

В Челябинске нашли водителя электросамоката, который сбил женщину и скрылся с места аварии. В его отношении составили два административных протокола, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

«Госавтоинспекцией города Челябинска в результате розыскных мероприятий установлен водитель электросамоката, который 24 марта наехал на пешехода. Им оказался 18-летний молодой человек»,— уточнили в ведомстве.

В его отношении составили административные протоколы по статьям 12.24 («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего») и 12.27 («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»).

Напомним, авария произошла во дворе дома № 33 на Комсомольском проспекте. Парень, управляя электросамокатом, наехал на пенсионерку и скрылся с места ДТП. Медики оказали женщине необходимую помощь.