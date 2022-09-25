Одноклассники ударили восьмилетнего мальчика самокатом по голове в Челябинске

Ребенок госпитализирован с сотрясением мозга

На северо-западе Челябинска в ЖК «Ньютон» школьники ударили восьмилетнего мальчика самокатом по голове. Ребенка госпитализировали с травмой. Мама пострадавшего написала заявление в полицию, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ЧП произошло 22 сентября. Между одноклассниками пострадавшего завязалась драка. Мальчик попытался разнять ребят, однако один из них ударил ребенка железным самокатом прямо по голове и убежал. У мальчика пошла кровь, вскоре его госпитализировали в детскую областную больницу с сотрясением мозга.

«Обращение матери пострадавшего зарегистрировано в отделе полиции „Северо-Западный“ УМВД России по городу Челябинску. Проводится проверка. Участники инцидента установлены. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних разбираются в обстоятельствах инцидента»,— уточнили в ведомстве.

4 апреля этого года в Челябинске старшеклассники поссорились из-за девушки. В какой-то момент один из них ударил другого, тот упал и скончался. Подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 14-летнего подростка тогда отправили под домашний арест.