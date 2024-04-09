В регионе ликвидировали 4 наркопритона и выявили 219 административных правонарушений незаконного оборота наркотиков. Сотрудники полиции изъяли свыше 7 килограммов наркотиков. Возбуждено четыре уголовных дела по фактам склонения граждан к употреблению запрещенных средств.
Также полицейские выявили 111 интернет-ресурсов, где рекламируют и продают наркотики. Информация о противозаконном контенте направлена в Роскомнадзор.
Ранее в Миассе ликвидировали подпольную нарколабораторию. Из оборота изъято 18 килограммов запрещенных веществ и более 400 литров реагентов.